Bart Verhaeghe haalt snoeihard uit: "Maar ik weiger me daarbij neer te leggen"

Club Brugge verloor woensdag in de Champions League. Vooraf haalde voorzitter Bart Verhaeghe nog eens hard uit.

Het stadiondossier van Club Brugge is terug naar af, maar voorzitter Bart Verhaeghe wil zich daar hoe dan ook niet bij neerleggen. Vlak voor de partij tegen Benfica haalde hij nog eens hard uit.

“Er gebeurt niets meer in Vlaanderen. Niet enkel ons voetbalstadion staat stil, maar heel veel zaken”, liet hij weten bij VTM2.

“Ik kijk met steeds vreemdere ogen naar dit land. België mist ambitie, positiviteit en kracht vooruit. Moed en durf worden in deze samenleving afgestraft. Maar ik weiger me daarbij neer te leggen. We gaan ons best doen dat het stadion in orde komt.”