De Portugese media slaan na de zege van Benfica tegen Club Brugge terug: "Heersende adelaars"

Voor de wedstrijd tegen Benfica pakte Club Brugge uit met een filmpje om indruk te maken. Na de wedstrijd gaf de Portugese pers de club van antwoord.

In het filmpje was te zien hoe een Brugse boer een adelaar (symbool van Benfica) wegjaagde. Het werd uiteindelijk geene realiteit, want Benfica versloeg Club Brugge met 0-2.

"De hoge vlucht van de Adelaars manifesteerde zich in klasse en maturiteit", stond er in het Portugese Record te lezen. ""Op de 1e minuten na, toonde Benfica zich zeer zelfzeker op het veld van Brugge. Chiquinho en João Mário dicteerden de wet en gidsten de Portugese ploeg na de pauze richting een overtuigende overwinning."

A Bola sprak dan weer over "heersende adelaars". Benfica boekte "een grootse overwinning in België en zo hebben ze een belangrijke stap richting de kwartfinale genomen."