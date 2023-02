Noa Lang voelt zich koning te rijk bij Club Brugge: "Heel veel vertrouwen"

Noa Lang was opnieuw een spelbepalende figuur bij Club Brugge, maar dat was onvoldoende om een nederlaag tegen Benfica te vermijden.

De klik tussen Scott Parker en Noa Lang is groot. “De coach babbelt veel met mij. Zijn komst heeft het een en ander veranderd voor mij”, zegt Noa Lang aan Het Nieuwsblad. “Ik krijg vrijheid, ik mag zwerven en een beetje doen wat ik wil. Ook van het team. Ik voel waardering.”

“Op het veld mag ik creatief zijn en mijn ding doen. Eigenlijk is onze tactiek nu misschien een beetje gebaseerd op mij, en dat vind ik prettig. Zo voel ik vertrouwen en komt het beste in mij naar boven.”

Het resultaat kwam er echter niet. “Dat ontbrak, maar ik was gewoon mezelf. En ik denk dat ik getoond heb ik dat ik op dit niveau thuishoor. Zolang ik hier ben, geef ik alles voor deze club. Dat verdienen ze. Ik wil het seizoen hier op een mooie manier eindigen.”

Lang gelooft nog dat er een en ander rechtgezet kan worden in Lissabon. “Zolang we een procentje kans hebben, mogen we onze kopjes niet laten hangen. Wie dat wel doet, blijft beter thuis. Stel dat we snel scoren: dan gaat Benfica misschien twijfelen en wordt de druk van het publiek groter. Opgeven mag nu niet.”