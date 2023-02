Analist kritisch voor blauw-zwart: "Wat deed Club aan de bal?" en "Het verschil maak je niet aan de middencirkel"

Club Brugge verloor in eigen huis met 0-2 van Benfica en mag de kwartfinales in de Champions League zo goed als vergeten. Eddy Snelders is erg kritisch voor blauw-zwart.

"Er zijn defensieve fouten die voor de doelpunten zorgen, maar voor mij ligt het grote probleem voor dit Club Brugge in het aanvallende compartiment", is Eddy Snelders duidelijk. "Wat doet Club aan de bal? Noa Lang zakte continu in. Dat is het verkeerde concept van een valse negen", meent de analist. Lang "Hij zal lof krijgen voor zijn individuele prestatie, maar ik heb nog nooit geweten dat iemand het verschil maakt aan de middencirkel." “De beste speler van Club Brugge moest door deze aanpak iets doen waar hij niet goed in is", klinkt het nog bij Sporza.