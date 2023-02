Bjorn Meijer slaat mea culpa, maar heeft nog hoop: "Gek misschien, maar denk aan Porto"

Club Brugge ging met 0-2 onderuit tegen Benfica. Het tweede doelpunt kwam op rekening van Bjorn Meijer.

Diep in de tweede helft kreeg Club Brugge alsnog een tweede doelpunt tegen, na een blunder van Bjorn Meijer waarna Neres kan scoren. “Volledig mijn fout”, zegt de 19-jarige Bruggeling aan Het Nieuwsblad. “Ik wou de bal opzij tikken naar Mechele en ondertussen mijn lichaam zetten. Maar ik glijd weg en mis de bal helemaal. Het is zuur, maar het mag niet gebeuren.”

Club Brugge schoot zich zelf twee keer in de voet. “Twee fouten zetten ons voor een voldongen feit. Dat is misschien wel een beetje de samenvatting van ons seizoen, maar veel kan je daar niet aan doen.”

Meijer heeft nog hoop dat de Champions League nog niet voorbij is voor blauwzwart. “Helemaal niet. Het kan nog, anders moet je niet gaan. Het klinkt misschien gek, maar in Porto hebben we ook met 0-4 gewonnen.”