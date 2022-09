Club Brugge verplettert zwak Porto in eigen huis met 0-4 en pakt zes op zes in de Champions League

Club Brugge zette deze avond een knalprestatie neer in het Drakenstadion van FC Porto. De Belgische landskampioen versloeg die van Portugal met 0-4 (!) en wordt zo leider in groep B van de Champions League. Jutglá, Sowah, Skov Olsen en Nusa bezorgden de Bruggelingen dé perfecte avond.

Een aardig gevuld Drakenstadion met 39.225 toeschouwers maakte zich op voor de komst van de Belgische landskampioen. Club Brugge had drie punten meer dan FC Porto dus de Portugezen voelde zich genoodzaakt een topprestatie neer te zetten.

Club Begon aardig aan de partij en straalde opvallend veel vertrouwen uit. Nielsen verloor na vier minuten slordig de bal op het middenveld waardoor Porto kon gaan counteren. De bal eindigde bij Galeno die, gelukkig voor Club, te zwak in het zijnet trapte. Aan de overkant werd het ook even spannend wanneer Sowah tot twee maal toe kon schieten maar de bal telkens geblokt werd.

Kantelmoment op minuut 14. Ferran Jutglà werd diep gestuurd en was sneller dan Pepe en Joao Mario. Die laatste liep de Catalaanse spits aan en bezorgde Club een strafschop. De topschutter van Club ging zelf achter de bal staan en schoot vanop de stip Club op een 0-1 voorsprong. Aan de overkant bleef het wachten op een grote kans voor de thuisploeg dat slordiger werd in zijn spel. Vooral de lange ballen richting Galeno waren eraan voor de moeite.

Na 22 minuten voetballen lieten de Portugezen hun technische kwaliteiten zien. Een knappe combinatie eindigde bij Pepê die oog in oog kwam te staan met Mignolet. Die liet opnieuw zijn kunnen zien en pakte uit met een knappe reflex. De uitgelezen kans voor Porto om de bordjes gelijk te hangen. Sowah deed op het halfuur de thuissupporters nog eens bibberen wanneer hij na een defensieve blunder richting doel afging. De spits van Club week te ver naar buiten af waardoor zijn schot geen probleem was voor Diogo Costa. Vlak voor affluiten kon Club nog een keer counteren. De bal kwam uiteindelijk via Jutgla en Sowah bij Olsen terecht. De Deen kapte naar zijn goede linker maar schoot te centraal op doel waardoor Costa het doelpunt kon voorkomen. Club ging rusten met 0-1.

De regen viel bij het begin van de tweede helft met bakken uit de hemel. Porto schoot er alleszins niet van wakker want na wat geharrewar in de zestien bracht Jutglà de bal tot bij Sowah die zowaar de 0-2 tegen de netten trapte. Club speelde gewoonweg met het vertrouwen dat overduidelijk ontbrak bij Porto. Nog geen vijf minuten later zette Meijer de bal na een knappe beweging voor tot bij Nielsen, die de bal slim liet gaan voor zijn landgenoot die geen medelijden toonde door de 0-3 op het bord zette. Club Brugge was zelden zo efficiënt als vandaag. Van Porto was er bijna geen sprake meer. Invaller Martinez zorgde even nog voor spanning wanneer zijn schot voorlangs ging en er een VAR interventie op volgde, maar het bleek tevergeefs voor de Portugezen.

Club begon aan het slotkwartier met o.a. Yaremchuk en Nusa, die laatste liet zich meteen opmerken met knappe dribbels. Yaremchuk (ex -Benfica) kreeg door Nielsen een vrije trap op zijn hoofd geschilderd maar de Portugese doelman stond op de goeie plek om de 0-4 te voorkomen. 'Wat Costa kan, kan ik ook' moet Mignolet gedacht hebben want enkele minuten later pakte ook hij uit met een knappe reflex op een kopbal van invaller Loader. Ook Borges en Wendell geraakten niet voorbij de Rode Duivel.

Terwijl de tribunes stilaan leegliepen zette Nusa een o-ver-heerlijke aanval op die via Sowah, Yaremchuk en Vanaken bij Onyedika eindigde. De Nigeriaan zag zijn eerste Champions League doelpunt uiteen spatten op de paal. Vlak voor affluiten kwam dan toch de (extra) kers op de taart voor Club. Nusa, die alleen op doel werd afgestuurd door Nielsen, knalde de bal overhoeks binnen. Nul tegen vier. Club is alleen leider in groep B, en dat kan je na vanavond alleen maar verdiend noemen.