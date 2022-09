Degryse komt superlatieven te kort om stunt van Club Brugge te beschrijven: "Het was een totaalprestatie van onze landskampioen"

Club Brugge heeft verbaasd op de Europese scène. De landskampioen rolde Porto op en deed dat op indrukwekkende wijze. Niemand viel door de mand en iedereen haalde zijn beste niveau.

Marc Degryse werd er zowaar lyrisch van. "Club Brugge voetbalde met lef en durf - in de eerste helft vond ik hen soms iets té zelfzeker. Maar het ging uit van eigen sterkte. Hans Vanaken is opnieuw de Hans Vanaken die we allemaal kennen. De échte Hans. Hij vroeg de bal, was aanwezig. Hij dirigeerde als vanouds. Jutglà was nuttig, scoorde en gaf een assist. Sowah werkte hard en maakte een knappe goal - een beloning die hij verdiende. Maar ik wil niemand te kort doen. Ik kan ze allemaal opnoemen. Meijer, Odoi, Nielsen… En Onyedika", zegt hij in HLN.

"Die jongen heeft alles meteen opgepikt. Hoe hij staat te voetballen, is fantastisch. Maar iedereen heeft dus zijn job gedaan in functie van de ploeg. Zeker ook de invallers. Het was een totaalwedstrijd van onze landskampioen. Je had nooit gevoel dat Porto hen bij de keel kon grijpen. Club Brugge toonde métier, weet hoe het op dit niveau moet voetballen. Eigenlijk heb ik er geen woorden meer voor."