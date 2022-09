Man van de wedstrijd tegen Porto Ferran Jutglà: "Het is een droom die uitkomt"

Ferran Jutglà bewijst telkens opnieuw zijn meerwaarde bij Club Brugge. De Catalaan scoorde gisteren zijn eerste Champions League doelpunt en werd verkozen tot man van de wedstrijd: "Ik voel me hier goed"

Een penalty uitgelokt, die zelf in de netten trappen en een assist geven op de 0-2 van spitsbroeder Sowah. Dan heb je redenen genoeg om verkozen te worden tot man van de wedstrijd. Ferran Jutglà toonde opnieuw waarom hij zo belangrijk is voor Club. "Ik ben erg blij met mijn doelpunt, maar de overwinning voor het team blijft het allerbelangrijkste. Ik bel blij dat ik kon helpen vandaag, het is een droom die uitkomt.", vertelde de Catalaan voor de camera's van Proximus.

Jutglà lokte zelf de penalty uit die voor de Brugse voorsprong zorgde: "Ik barste van het vertrouwen, dus ik vroeg aan Hans (Vanaken) of ik de elfmeter mocht nemen, waarop hij ja knikte." Jutglà besefte dat er op een jaar tijd veel kan veranderen: "Het was moeilijk om me hier op het kampioenenbal voor te stellen, maar het is me gelukt. Dit is een heel emotioneel moment voor me, ik heb erg hard moeten werken om hier te staan.

Jutglà zit in de Jupiler Pro League al aan vijf doelpunten en is zo topschutter van Club Brugge én de competitie. Nu scoort en geeft de spits ook aan in het grootste Europese toernooi op clubniveau: "Ik voel me hier echt goed" vertelde hij achteraf. "De ploegmaats helpen me enorm om me hier thuis te laten voelen."