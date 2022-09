Analist blijft sceptisch na monsterzege van Club Brugge in Champions League

Club Brugge won dinsdag met 0-4 op bezoek bij FC Porto en wordt zo groepsleider in de Champions League.

Club Brugge pakte uit op bezoek bij FC Porto, de zevende overwinning van blauwzwart op rij. “Na een moeizaam seizoensbegin, laten we dat niet vergeten”, zegt analist Wim De Coninck bij Sporza.

Dat is de verdienste van de Brugse trainer die heel wat werk had om zijn ploeg dit seizoen op niveau te krijgen. “Carl Hoefkens heeft Club op de rails gekregen. Zeven zeges op rij is heel sterk, ook al was het niet altijd met het beste voetbal zoals gisteren.”

Wim De Coninck blijft na de zes op zes in de Champions League toch nog sceptisch over blauwzwart. “Maar ze zijn nog nergens, want ook in België heeft Club nog een gedegen tegenstander.”