Portugese krant kan overwicht Club Brugge amper geloven: "Ze werden voor eigen publiek afgeranseld"

Portugal is gisteren opgeschrikt door de prestatie van Club Brugge tegen topploeg FC Porto. De Portugese journalisten waren er duidelijk niet goed van. Het toonaangevende O Jogo kopte: Een horrorfilm!

“Onherkenbaar was FC Porto. De club kreeg een pak rammel van Club Brugge en leidde zijn tweede nederlaag in de Champions League. Daarmee compliceerde het de kwalificatie voor de volgende ronde. Bleek was het spel van de ploeg van Sergio Conceiçao. FC Porto was, een week na de roemloze nederlaag tegen Atlético Madrid, een schaduw van zichzelf tegen een uiterst competent en effectief spelend Club Brugge", klonk het.

"De Belgen hadden niet verwacht om zó te winnen, op het gemak in het Estádio do Dragão. De Belgische kampioen speelde serieus en won de duels om de tweede ballen, terwijl De Draken kwetsbaar verdedigden en geen ideeën hadden om de achterstand goed te maken. FC Porto werd voor eigen publiek afgeranseld door Club Brugge. Het was een stille draak in Porto want Club Brugge deed de ploeg bevriezen op een regenachtige avond. Na het derde doelpunt vielen zelfs de supporters van de thuisploeg helemaal stil."