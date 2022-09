🎥 Conceiçao niet blij op persconferentie na Brugge: twee vragen en een klap met de deur

Sergio Conceiçao kreeg een uppercut te verwerken tegen Club Brugge. De coach van Porto was ook niet blij met de vragen die hij achteraf kreeg. Na een viertal minuten en twee vragen had hij er zijn buik van vol.

De twee vragen die hij kreeg waren niet eens zo confronterend, maar Conceiçao zat duidelijk met de zware nederlaag in zijn maag. Verliezen zit nu eenmaal niet in zijn DNA.

“Ik ga niet alles in vraag stellen waar we de jongste tijd hebben op getraind”, antwoordde hij. “Vorige week in Madrid en in de competitie was nog alles goed en nu zou dat veranderd zijn? Dan hebben er toch velen het niet begrepen. Nu krijgen we via Pepe een kans en die gaat er niet in. Brugge krijgt een strafschop en die gaat er wel in. Zo gaat dat in het voetbal. Wij moeten elke keer weer jonge spelers inpassen.”