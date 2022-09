René Vandereycken ziet plannetje van Carl Hoefkens werken: "Ik had het anders verwacht"

Club Brugge pakte uit met een stevige overwinning in de Champions League. René Vandereycken bekeek de keuzes van trainer Carl Hoefkens.

René Vandereycken had andere pionnen verwacht bij Club Brugge. “Ik had Yaremchuk in de basis verwacht, omdat ik had gedacht dat Hoefkens voor ervaring in elke linie zou kiezen. In Porto gaan spelen is toch nog iets anders dan thuis tegen Leverkusen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Voorin zat, in tegenstelling tot de andere linies, immers geen ervaring. “Yaremchuk heeft niet zoveel matchritme en Hoefkens leek voor Seraing zijn basiself al in gedachten te hebben. Met Yaremchuk had hij zijn veldbezetting misschien ook moeten aanpassen, want hij kan niet echt de positie innemen van Sowah. Ik begrijp de keuze dus.”

Want er is nog meer opgevallen bij Vandereycken. “De drie doelpuntenmakers in Porto kregen rust tegen Seraing. De frisheid loonde dus. Het is trouwens schitterend dat al de jongeren een heel hoog niveau halen. In elke linie toonden ze zich. Een schitterende zege ook, met perspectieven naar kwalificatie voor de volgende ronde.”