Carl Hoefkens na historische zege: "Dit is een bevestiging van de groei"

Hoewel Carl Hoefkens tijdens de vier doelpunten niet zichtbaar juichte viel de tevredenheid van zijn gezicht af te lezen tijdens de persconferentie. De 0-4 zege tegen Porto bevestigt de groei. Hoefkens is overigens de eerste Belgische coach die zes op zes weet te pakken op het kampioenenbal.

Hoefkens had het scenario in zijn hoofd uitgestippeld: "Voor elke wedstrijd maak je een plan, maar de puzzelstukken moeten wel in elkaar vallen. We wisten op voorhand dat we hier een goed resultaat konden neerzetten. Het geloof van mijn spelers is ongelofelijk merkbaar in deze groep, dat zag je gisteren ook op de persconferentie met Olsen.

Hoefkens bleeef opvallend ijzig kalm bij elk doelpunt: Zelf probeer ik de focus te behouden na een doelpunt en emoties achterwegen te laten. Ik observeer eerder de reacties van de spelers, staff en de supporters. Na het laatste fluitsignaal zal je pas bij mij de emoties merken.

"Dit is een bevestiging van onze groei. De wedstrijd op Leuven was voor ons het kantelpunt, sindsdien merk je dat we echt ons eigen spel spelen. Porto kwam vandaag met veel agressiviteit en kwaliteit maar we bleven ons eigen spel spelen. Je zag dat ze problemen hadden met onze pressing. Het is en blijft een grote ploeg vol kwaliteit, ik heb erg veel respect voor hen.