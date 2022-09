Wat een invalbeurt! Nusa wordt tweede jongste doelpuntenmaker ooit in CL en jongste als debutant

Wat een invalbeurt heeft die jonge Antonio Nusa achter de rug! De 17-jarige aanvaller maakte in het slot de vernedering van Porto compleet nadat hij door de buitenspelval glipte. Daarmee komt hij ook in het statistiekenboekje van de UEFA.

Met zijn 17 jaar en 149 dagen is hij immers de tweede jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League. De Noor moet enkel Ansu Fati van Barcelona laten voorgaan. Nusa is een groot talent en razendsnel. In een twintig minuten speeltijd liet hij aan de wereld zien dat ze nog veel van hem mogen verwachten.