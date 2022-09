Mignolet na glansprestatie Club Brugge in Champions League: "Ik ben heel blij om deel te mogen zijn van dit Club Brugge"

Simon Mignolet stond gisteren opnieuw sterk te keepen in de gewonnen wedstrijd tegen FC Porto. De Brugse doelman klinkt nog ambitieuzer na de wedstrijd: "We hebben een nieuwe stap gezet"

Simon Mignolet moest gisteren niet al te vaak tussenkomen, maar wanneer het nodig was stond hij telkens op de goede plek. De Rode Duivel is opnieuw aan een erg sterk seizoen bezig en is erg trots op zijn ploeg: "Ik ben heel erg blij om deel uit te maken van dit Club Brugge, zeker op zo'n mooie avond. We hebben een topprestatie neergezet. We houden twee keer op rij de nul en scoren nog eens vier keer in Porto, een schitterend resultaat!"

Club Brugge haalt dankzij de zeges tegen Levrkusen en Porto een historische zes op zes in de Champions League, Mignolet gelooft in een mooi sprookje: "We hebben vandaag een nieuwe stap gezet. Onze vorige campagnes begonnen we ook steeds goed, maar een zes op zes halen en alleen op kop staan had niemand verwacht. Het betekent nog niet dat we gekwalificeerd zijn, maar het is een grote stap. In deze groep kan iedereen van elkaar winnen, dat merk je aan de overwinning van Leverkusen tegen Atlético."