Club Brugge plaatst zich al bij al makkelijk voor de kwartfinale van de Conference League

Club Bruge heeft zich tegen het Noorse Molde geplaatst voor de kwartfinale van de Conference League. Het won de terugwedstrijd met 3-0.

Na de nipte 2-1 nederlaag moest Club Brugge aan de bak in Jan Breydel. Het kon daarbij opnieuw rekenen op Mignolet en Thiago, die terugkwamen uit blessure en meteen in de basis stonden.

Ondanks dat Club moest scoren, had het in de eerste helft te weinig kansen. Dat lag vooral aan het tempo, dat te laag lag. Jutgla kreeg twee kopkansen en kopte daarvan één op de paal.

Net voor de rust kwam dan toch de verlossing. Thiago hield de bal binnen aan de middenlijn en gaf mee met Skov Olsen, die diep Jutgla vond. De Spanjaard vond op de flank Meijer, die teruglegde voor Skov Olsen. De Deen kon niet meer missen en knalde Club op 1-0.

Snelle goal van Skov Olsen

Om zich te kwalificeren voor de kwartfinale had Club echter nog een goal nodig. Die viel na drie minuten in de tweede helft. Skov Olsen zocht op de rand van de zestien naar zijn linker en krulde de bal dan mooi in de verste hoek binnen.

Zo'n twintig minuten voor tijd moest Skov Olsen wel naar de kant na een tik, Skoras kwam hem vervangen. De Pool stond nog geen vijf minuten op het veld toen hij hij er na een rush op rechts 3-0 van maakte.

Club kwam daarna niet meer in de problemen en had de wedstrijd onder controle. Dankzij de 3-0 zege plaatst Club Brugge zich voor de kwartfinale van de Conference League. Vrijdagmiddag kent het zijn tegenstander in die kwartfinale.