Deila zet iedereen op zijn plaats en hoont kritiek over keuzes: "Hoe kan ik hem nu opstellen?"

Ronny Deila heeft zijn moment afgewacht. Na de 3-0 tegen Molde vond de coach de tijd rijp om eens flink rond zich heen te slaan en zich te verdedigen. Ook zijn keuzes kwamen aan bod.

De laatste dagen werd alles wat Deila deed flink uitgelicht. Ook zijn sportieve keuzes. Hij kreeg het verwijt dat hij Zinckernagel altijd liet spelen en toptalent Nusa op de bank liet.

“De kritiek dat ik nooit Nusa zet, maar wel Zinckernagel... Hoe kan ik Nusa nu opstellen? Hij is nooit blessurevrij. Nooit. Je mag gerust iets zeggen over mij, maar het moet wel kloppen, hé" fulmineerde hij op zijn persconferentie.

Hij zou naar eigen zeggen niets liever doen. "Wie in godsnaam zou Nusa nu niet willen opstellen? We hebben hem moeten beschermen. Vandaag geven we hem tien minuutjes, om hem betrokken te houden. Ei zo na werd hij verkocht voor 37 miljoen euro. Dan heb ik toch iets juist gedaan met hem? Thiago, net hetzelfde."

Niets klopt

Deila zei de voorbije dagen ook dat veel van zijn spelers progressie gemaakt hebben. Maar of hij veel jong talent kansen gegeven heeft, werd toch ook betwijfeld.

“Ik zou niet veel jonge spelers gebruiken. Komaan, jongens. Denken jullie nu echt dat Anderlecht en Union meer jonge spelers laten spelen? Daarom lach ik hierom, omdat er niets van klopt.”