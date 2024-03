Club Brugge krijgt flinke opdoffer te verwerken vlak voor laatste wedstrijd van reguliere seizoen

Club Brugge plaatste zich donderdag voor de kwartfinales van de Conference League. Maar naast het goede nieuws, is er nu ook slecht nieuws voor blauw-zwart.

Donderdagavond feest in het Jan Breydelstadion. Club Brugge plaatste zich na de 3-0 overwinning tegen Molde voor de kwartfinales van de Conference League.

Andreas Skov Olsen had daar een groot aandeel in. De Deen scoorde twee keer, maar moest in minuut 67 van het veld. Hij zou een liesblessure hebben opgelopen.

Na afloop gaf hij zelf aan dat hij voor het duel al wat voelde. Nu blijft Club Brugge dus liever wat voorzichtig met zijn flankaanvaller. Hij zal hoogstwaarschijnlijk niet meereizen naar STVV.

Volgens Het Nieuwsblad zal Skov Olsen een scan ondergaan die moet uitwijzen hoe ernstig zijn blessure is. Daarom zal hij er normaal gezien niet bij zijn tegen STVV.

Club Brugge hoeft overigens geen risico's te nemen. Blauw-zwart is al zeker van de Champions' Play-offs en kan zich rustig voorbereiden op de eerste speeldag van de play-offs.