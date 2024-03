Ronny Deila haalt bijzonder scherp uit richting pers en bestuur na woelige weken

Club Brugge plaatste zich donderdagavond voor de kwartfinale van de Conference League. Maar aan coach Ronny Deila was dat achteraf niet te merken.

De positie van Ronny Deila was wankel voor de wedstrijd tegen Molde. De Noor had vooraf al verklaard dat hem ontslaan als trainer geen zin zou hebben, maar als Club zich niet zou plaatsen voor de kwartfinale, had men het bij Club zeker overwogen.

Simon Mignolet verklaarde na de wedstrijd ook dat Deila de spelers niet gevraagd had voor hem te spelen. "Ik ben 48 jaar oud. Ik kan heus wel voor mezelf zorgen, dat is het laatste waar ze aan moesten denken. 'Je speelt niet voor mij, wel voor een Europese kwartfinale', heb ik gezegd."

"De pers richtte zich op mij, want ik ben verantwoordelijk. Maar ik wou niet dat de spelers daaraan zouden denken. En ze zijn me blijven steunen", beet de Noor toch van zich af. Daarna ging hij nog even door.

Deila verdedigt zichzelf

"Ik ben eerlijk. Zeg altijd wat ik denk. In Noorwegen denken we niet aan hiërarchie. Ik kan gerust tegen de koning zeggen dat hij een klootzak is. Zo werkt het in Noorwegen, misschien niet in andere landen", zei Deila.

Dat hij te positief is, daar is Deila het ook niet mee eens. "Mensen naar beneden duwen maakt ze niet beter. We spelen niet fantastisch, dat zie ik ook. Maar ik erger me als ik dan lees dat we een overwinning tegen Leuven niet mogen vieren."

"Dan vraag ik me af wat ik hier eigenlijk doe? Zo werkt het leven niet. We moeten werken en genieten! Als familie moet je soms hard zijn voor mekaar, maar niet altijd. Ik geloof niet in druk zetten en angst zaaien doorheen heel de club", besloot de Noor.