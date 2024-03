Club Brugge kan absolute toppers loten: dit zijn de zeven mogelijke tegenstanders

Club Brugge is nog de enige Belgische vertegenwoordiger in Europa. Vandaag wordt er al geloot voor de kwartfinales van de Conference League. Die loting vindt plaats in Nyon om 14u. Dit zijn de mogelijke tegenstanders.

Nu er geen sprake meer is van reekshoofden, worden alle clubs op gelijke voet in de loting geplaatst. Dit betekent dat Club Brugge mogelijk tegen een sterke tegenstander als Aston Villa of Fiorentina kan spelen. Ook Fenerbahçe, die Union uitschakelden, en Lille uit Frankrijk zijn potentiële tegenstanders. Griekenland is zelfs met twee clubs vertegenwoordigd, namelijk PAOK en Olympiakos. De zeven mogelijke tegenstanders zijn: Aston Villa, Fenerbahçe, Fiorentina, Lille, PAOK, Viktoria Plzen en Olympiakos. De club die als eerste geloot wordt, speelt ook eerst thuis. De matchen gaan door op donderdag 11 en 18 april. Club Brugge kan verder dromen dan alleen de kwartfinales, aangezien ook het verdere verloop van het toernooi wordt geloot. Zo zullen ze de mogelijke tegenstanders voor de halve finale en de finale van de Europa League, die op 29 mei in Athene zal plaatsvinden, al snel kennen.