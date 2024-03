Waarom Deila kwaad is op zijn eigen bestuur: "Vind maar iemand die daarmee kan omgaan"

Alles en iedereen moest eraan geloven na de (logische) winst tegen Molde. Ronny Deila haalde aan dat er in Noorwegen geen hiërarchie bestaat en dat je tegen iedereen zijn schenen mag stampen. En dat deed hij dan ook. Zijn bestuur moest eraan geloven.

Maar waarom kreeg zijn bestuur nu zo'n veeg uit de pan? "Ik weet dat de pers met mensen binnen Club praat", aldus Deila. "Er komt zoveel uit de kleedkamer in de pers. Dat heb ik nog nooit meegemaakt in mijn leven."

"En ik heb toch al bij heel wat mooie clubs gewerkt. Bij Celtic was het niet half zo erg als hier. Alles komt naar buiten. Vind maar eens iemand die daarmee kan omgaan. Dat bestaat niet."

Deila zit dus zwaar met de lekken in zijn maag. Hij vindt ook dat de situatie toxisch is als niet iedereen aan hetzelfde zeel trekt. "Je moet samenwerken om het beste te bereiken voor de club."

"Ik geloof niet in druk leggen en angst zaaien over de hele organisatie, want dan trek je iedereen naar beneden. Het is mijn taak om die druk op te vangen. De spelers moeten enkel aan voetballen denken."

Deila meent dat alle commentaar contraproductief gewerkt heeft. "Nu zie je iéts van hun potentieel, maar niet eens een fractie van hun beste niveau. We moeten hen in zichzelf laten geloven, en dan zien we wel waar we eindigen."