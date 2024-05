LIVE: Plaatst Club Brugge zich voor de finale van de Conference League tegen Fiorentina?

Club Brugge moet thuis een 3-2 nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen tegen Fiorentina. In een uitverkocht Jan Breydel wil blauw-zwart geschiedenis schrijven.

Al 31 jaar is het geleden dat een Belgische club zich nog kon plaatsen voor een Europese finale. Antwerp speelde in 1993 de finale van Europacup II tegen het Italiaanse Parma, zij verloren toen met 3-1.

In de heenwedstrijd moest Club Brugge een halfuur met tien spelen na rood voor Onyedika en slikte het in de blessuretijd nog de 3-2 van Fiorentina. Daardoor moet Club Brugge minstens één keer scoren om verlengingen af te dwingen.

Fiorentina zet alles op finale, Hayen mist enkele spelers

Fiorentina speelde afgelopen weekend met tien andere spelers in de competitie en zet dus alles op alles om de finale van de Conference League te bereiken. Trainer Italiano zit dan ook vol zelfvertrouwen.

"Wij hebben een prima match gespeeld op die tegendoelpunten na, die er dan ook kwamen na fouten bij ons." Al is hij ook op zijn hoede. "We mogen geen concentratieverlies tonen. Als we de juiste mindset niet opbrengen tot in de 96e minuut, dan kunnen we in de problemen komen."

Nicky Hayen moet Onyedika missen door schorsing, Jackers en Meijer zijn er dan weer niet bij door blessures. Voor die laatste twee zijn er met Mignolet en De Cuyper prima vervangers, het wordt alleen afwachten wie Onyedika zal vervangen.