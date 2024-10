Duivels 40 minuten hé-le-maal weggespeeld, maar domme rode kaart en De Cuyper doen match volledig kantelen

Dat het geen afstraffing werd in Rome heeft enkel en alleen te maken met de domme rode kaart die Lorenzo Pellegrini pakte vijf minuten voor de rust. De 40 minuten ervoor werden de Duivels gedomineerd als nooit tevoren. Uiteindelijk viel het resultaat dus mee, maar de manier...

We hadden verwacht dat Domenico Tedesco iets zou veranderen aan zijn systeem, maar dit hadden we niet zien aankomen. Tedesco startte met drie centrale verdedigers, Doku als rechtse wingback, drie controlerende middenvelders en Trossard en Openda in de aanval. Tja...

Tedesco reed zich vast in veel te complexe ideeën

Na ongeveer één minuut lag de bal al tegen de netten van Casteels. Doku liet zich de bal afhandig maken, Dimarco mocht te makkelijk voorzetten van Debast en De Cuyper verdedigde aan de buitenkant van Cambiaso, die de voorzet kon binnen lopen. Da's wel heel pijnlijk als je een nieuwe verdedigende tactiek uittest.

© photonews

Rome is de stad van dubbel parkeren, zoals we meermaals konden opmerken, maar het is eveneens de stad waar Domenico Tedesco zich heeft vastgereden in veel te complexe ideeën. Een enkel bezette flank... da's om problemen vragen tegen Italianen. Nu goed, da's tegen elke topploeg om problemen vragen.

Na tien minuten zag je het al aan de gezichten van de spelers: dit werkt niet. Blijkbaar mochten ze dat zelf aanpassen, want ineens stonden ze in een viermansverdediging. Debast schoof naar de rechtsback, Doku mocht hoger gaan staan.

De Bruyne had waarschijnlijk nog voor de rust zijn Duivelse schoenen aan de haak gehangen

Niet dat het veel beterschap bracht. Het ging gewoon veel te snel telkens de Italianen versnelden. Toen Dimarco met een geniale pass de bal van flank veranderde, was De Cuyper alweer gezien. Het schot werd nog gepakt door Casteels, maar in de herneming was hij kansloos op de inzet van Retegui. Debast was nergens te bespeuren.

Heel de verdediging lag op apegapen door één pass! Gelukkig was De Bruyne er niet bij, want hij had waarschijnlijk nog voor de rust zijn Duivelse schoenen aan de haak gehangen. Domenico Tedesco moet in zijn hoofd al zijn terugkeer naar Stuttgart aan het plannen geweest zijn.

© photonews

Vijf minuten voor rust besliste Pellegrini om onze bondscoach te redden met een heel domme rode kaart. Een overbodige en gevaarlijke tackle op de achillespees van Theate en hij mocht gaan rusten. Uit de daaropvolgende vrije trap scoorden de Duivels zelf. Aflegger tot bij Trossard en De Cuyper vlamde van buiten de zestien voorbij Donnarumma.

Of het de 40 minuten ervoor deed vergeten? We betwijfelen het. Tja, als je vijf jaar geleden gezegd had dat Wout Faes je beste verdediger zou zijn, had iedereen je - met alle respect - gek verklaard. Maar de match kantelde wel helemaal. Snel na de rust kon Trossard na alweer een ingestudeerde stilstaande fase gelijkmaken.

Daar is blijkbaar wel hard op getraind. Het resultaat gaat veel verhullen, maar op deze manier krijg je maandag slaag van Frankrijk. Aanvallend kwam iedereen beter uit de verf in die tweede helft tegen tien man. De Cuyper werd zelfs de beste en gevaarlijkste man op het veld.

De Duivels waren echter te onnauwkeurig in de laatste dertig meter. Veel goeie wil, veel gedribbel van Doku, maar ook geen présence in de zestien. Openda is en zal nooit een Lukaku worden op internationaal gebied. Het bleef dus 2-2 en daar zullen ze bij de Bond blij mee zijn.

Maar die 40 eerste minuten... wij zijn ze toch niet vergeten.