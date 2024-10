De Cuyper mag niet meer uit de basis bij de Rode Duivels, al pleit hij schuldig bij tegengoal: "Had beter mijn best moeten doen"

Er zijn niet veel positieve lessen te trekken uit deze Italië-België, maar een daarvan is dat Maxim De Cuyper toch heel mooie dingen heeft laten zien. Vooral op aanvallend vlak.

Maxim De Cuyper ontweek zijn verantwoordelijkheid niet bij het eerste doelpunt van Italië: hij weet dat hij zijn man te veel vrijheid gaf. "Ik denk niet dat ik aan het begin van de fase verkeerd stond, maar ik had beter mijn best moeten doen om hem tegen te houden. Ik ben schuldig, ja", betreurde de Bruggeling.

"Maar over het algemeen overheerst een positief gevoel, want als ons was verteld dat we zouden terugkomen na met twee doelpunten achter te hebben gestaan, zouden we met beide handen hebben getekend," vindt De Cuyper. Die een grote rol speelde bij de gelijkmaker door een prachtig eerste doelpunt in de selectie te scoren, gevolgd door een uitstekende corner voor de 2-2.

"Dat doelpunt doet echt goed, ja. We waren creatief, we hebben er op het moment zelf even over gesproken met Youri en Leandro. Het is goed gegaan", glimlachte Maxim De Cuyper, die een perfect schot afvuurde om Donnarumma te passeren.

Maxim De Cuyper moet in de basis blijven

Als we het gebrek aan precisie zien in de laatste fase van de overgrote meerderheid van de Rode Duivels vanavond, is het contrast opvallend: De Cuyper miste niet. En op de hoekschop voor de 2-2 vond hij Wout Faes uitstekend bij de tweede paal. "Gezien hun gebrek aan lengte, was dat het idee", vat hij samen.

Als we denken aan de grote moeilijkheden van Theate en Castagne om gevaar te creëren op het EK, is de conclusie duidelijk: een offensief sterke flankverdediger kan niet meer uit de basis van de Rode Duivels worden gehaald. Dat Maxim De Cuyper zijn plaats opnieuw zou afstaan aan Arthur Theate op de linksbackpositie, zou moeilijk te begrijpen zijn...