Vroegere terugkeer dan verwacht: Thibaut Courtois komt zelf met blessure-update

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het lijkt erop dat Thibaut Courtois al sneller dan verwacht terug tussen de palen kwam staan. De doelman kwam zelf met een blessure-update.

Thibaut Courtois raakte even geleden geblesseerd tijdens de Madrileense derby tegen Atlético Madrid. Hij liep een blessure op aan de adductorspier in zijn linkerbeen.

Daardoor kon hij al twee wedstrijden, tegen LOSC in de Champions League en tegen Villarreal in La Liga, niet meespelen. Lang zal hij niet meer out zijn.

Marca kwam eerder deze week naar buiten met het nieuws dat Courtois fit zou zijn voor de Clasico tegen Barcelona te spelen. Maar de doelman zelf ziet het anders.

"Normaal gezien ben ik volgende week weer fit", zei hij tegenover Het Laatste Nieuws. Zo kan hij misschien al tegen Celta de Vigo tussen de palen staan.

Het blijft echter afwachten of Real Madrid, dat normaal gezien wel voorzichtig omgaat met zijn spelers, het risico wil nemen. Courtois trainde op donderdag weer mee met de groep bij zijn club.