Met het deksel op de neus, maar: Ulderink weet wat Antwerp moet doen om punten te pakken

Na drie wedstrijden in de Champions Play Offs is het tussentijds rapport van Andries Ulderink zeer mager: 0 op 9. Ook tegen KAA Gent kon Antwerp de punten niet thuis houden.

Efficiëntie in de 16

En nochtans begon Antwerp goed aan de partij in het eigen Bosuilstadion. De Great Old startte veel gretiger dan KAA Gent en creëerde kans na kans maar tevergeefs want Gent-doelman Tom Vandenberghe stond telkens pal.

"Als we onszelf konden belonen in die openingsfase, stonden we met een heel ander gevoel op het veld en met meer vertrouwen. Maar als je zo hard werkt en dan de doelpunten weg geeft, wordt het wel heel lastig om nog partijen te winnen", aldus Antwerp-trainer Andries Ulderink.

Dat is een beetje het verhaal geworden na Antwerp-Gent: efficiëntie in de beide strafschopgebieden. Het ontbrak Antwerp aan beiden want het doelpunt van Gent werd nogal ongelukkig weggegeven.

Ongelukkig tegendoelpunt

"We konden de bal drie keer wegwerken in die fase, drie keer", zucht de Nederlander. "Als je drie keer de kans krijgt, mag je het toch één keer goed doen. Je mag niet zo verdedigen, zeker niet tegen deze tegenstanders. We moeten ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan."

In de tweede helft lukte het Antwerp niet om even veel kansen te creëren als in de eerste helft. Dat kwam onder meer ook door het defensieve werk van Gent. De bal ging wel een keer tegen de touwen maar Bayo stond een knietje buitenspel.

"Enkele centimeters verschil en we hadden ons kunnen optrekken aan een klein resultaat. Nu is het heel zuur en overheerst toch vooral de ontgoocheling", besluit Andries Ulderink.