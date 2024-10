Domenico Tedesco heeft pasklare uitleg klaar voor zijn 'vreemde' tactiek: "Ik had al voor de rode kaart aangepast"

Het was niet de eerste helft van de Rode Duivels in het Stade Olimpico, zoveel mag duidelijk zijn. Domenico Tedesco had voor een heel ander systeem en tactiek gekozen, maar dat liep duidelijk niet zoals gepland.

Het vroege balverlies was volgens de bondscoach een van de belangrijkste oorzaken van de moeilijke openingsfase. “Zo vroeg en snel balverlies, dat moet eruit", aldus Tedesco. Al vragen we ons af waarom hij Jeremy Doku - die de bal verloor - op de rechtsback had gezeet.

“In balbezit was hij wel een echte winger. Maar na die snelle goal moest hij veel verdedigen. In een 4-3-3 heb je één winger die hoger staat en één lager. Vandaag was Doku die lagere, en konden we aan de andere kant afwisselen.”

Dit zorgde voor een tactische variatie, maar had volgens Tedesco niets te maken met de tegendoelpunten. “Het was niet omwille van de positie van Doku dat we die goals tegenkregen. Wel omdat we te weinig compact speelden. Italië deed het prima en probeerde een overload te creëren op het middenveld. Een tactiek die risico’s met zich meebracht. Alleen hebben we daar niet van kunnen profiteren."

Na een moeilijke eerste helft zag Tedesco verbetering, zelfs nog voor de rode kaart van Italië. “Een vijftal minuten daarvoor had ik al wat veranderd en speelden we met hogere press. Met een landenteam kan je tegen Italië enkel druk zetten door één op één te spelen. En daar houden ze van, want ze kunnen in één tijd spelen. Maar we hebben het goed opgelost. Knap ook die 2-1, met dank aan onze trainingen op stilstaande fases met Luke Benstead.”

Hoewel België sterk terugkwam in de tweede helft, blijft er volgens Tedesco nog werk aan de winkel. “Over het algemeen moet het beter ja. Minder balverlies en sterker in de duels en het hoofd.”

Al durven we ook niet stellen dat iedereen met veel vertrouwen uitkijkt naar de match tegen Frankrijk maandag. Op de manier van de eerste helft zou dat wel eens pijnlijk kunnen worden. Hopelijk hebben ze eruit geleerd.