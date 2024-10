Vandenbempt haalt hard uit naar Domenico Tedesco en Rode Duivels: "Angstaanjagend"

De Rode Duivels speelden tegen Italië allerminst een topwedstrijd, maar ze speelden uiteindelijk wel nog 2-2 gelijk en zo is het resultaat niet eens zo slecht. Al had het zeker helemaal anders kunnen lopen.

Peter Vandenbempt was kritisch na de wedstrijd en haalde flink uit naar de Rode Duivels en naar bondscoach Tedesco in zijn analyse bij Sporza na de 2-2 tegen de Italianen.

Grote mankementen in het begin van de wedstrijd

Moeten we het slechte begin onthouden of de revival na de rode kaart? "Toch eerder het eerste", vreest Vandenbempt in zijn analyse. Om meteen van wal te steken over de grote mankementen die er in het begin waren.

De Rode Duivels stonden na 25 minuten spelen al 2-0 achter en waren werkelijk nergens. "De échte waardemeter was voor mij de periode dat beide ploegen met 11 op het veld stonden."

Verdedigend lukte er niets volgens Vandenbempt

"En dan was het eerste halfuur toch ronduit angstaanjagend van de Duivels. Het leek echt op een dramatische avond uit te draaien. Defensief klopte er niks", aldus de man van de radio.

"De pressing van de Duivels werkte niet. En de keuze om Doku in balverlies achter Dimarco te laten rennen evenmin. Ik had de indruk dat ook Debast vaak twijfelde wat hij precies moest doen. Voorts zag De Cuyper er bij beide tegengoals niet goed uit."