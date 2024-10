Justin Odeurs komt met pijnlijke onthullingen over Debast en doelpunt De Cuyper

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels speelden 2-2 gelijk tegen Italië. Zonder de rode kaart van Pellegrini zou het wellicht nooit een wedstrijd geweest zijn.

Ook al was de rode kaart voor Pellegrini geheel terecht, als die er niet was geweest dan konden de Rode Duivels met 4-1 de boot ingegaan zijn in Rome. Justin Odeurs komt in Het Belang van Limburg met een snoeiharde analyse en haalt enkele cruciale momenten aan.

Pijnlijke momenten voor Zeno Debast

“Voor de uitsluiting van Pelligrini was het pijnlijk om te zien hoe we van het veld werden geblazen door een oppermachtig Italië”, stelt de analiste in Het Belang van Limburg.

“Met een weergaloze Dimarco op links. Tegen een speler van dat niveau komt Debast gewoon tekort. Hij zou bij wijze van spreken zijn veters niet eens mogen strikken.”

Heerlijk doelpunt van De Cuyper

De eerste veertig minuten waren bijzonder zwak van onze Rode Duivels. Tot de rode kaart en het ingestudeerde nummertje met De Cuyper als afwerker.

“Fantastisch afgewerkt door De Cuyper. Ik denk wel dat ze daarop getraind hebben. Het was te mooi en te perfect uitgevoerd om een spontane ingeving te zijn. Daar hebben we de kwaliteiten niet voor.” Nochtans beweren Tielemans en co anders.

Overwinning zat er nog in

De tweede helft, met elf tegen tien, was voor de Rode Duivels. Zelfs een overwinning zat er nog in, want volgens Odeurs verdienden de rode Duivels een strafschop.

“Eigenlijk hadden we deze wedstrijd zelfs nog kunnen winnen. De fout van Bastoni op Openda was voor mij een loepzuivere strafschop. Ik vind het vreemd dat de VAR die fase blijkbaar anders heeft beoordeeld.”