🎥 Ingestudeerd nummertje van Tedesco? Tielemans komt met statement over goal De Cuyper

De Rode Duivels stonden 2-0 op achterstand toen Maxim De Cuyper een heerlijke goal scoorde. Al zat Domenico Tedesco daar duidelijk voor niks tussen.

30 seconden, niet meer hadden Youri Tielemans, Leandro Trossard en Maxim De Cuyper nodig om samen een heerlijk doelpunt te scoren. Al bleek dat geen ingestudeerd nummertje te zijn van Domenico Tedesco.

“We hebben het even onderling besproken”, laat Maxim De Cuyper weten aan Sporza. “Youri speelt de bal perfect in, Leandro legt ideaal af. Ja, we doen het goed.”

Youri Tielemans zegt hoe het idee er kwam. “We wisten dat de Italianen ver zouden inzakken op vrije trap. Maxim stelde het zelf voor om het zo te doen en zet de bal lekker in de hoek.”

Ook Trossard maakte deel uit van het plan. “Soms moet je een beetje creatief zijn. Niet alleen met de bal aan de voet, maar ook op stilstaande fases.”

Het doelpunt van De Cuyper betekende de goal van de hoop. Het werd uiteindelijk nog 2-2, tegen tien man. “Het gaf ons vertrouwen en we hebben erna de match in handen gepakt”, besluit Trossard.

Geniet hieronder nog eventjes na van het doelpunt van Maxim De Cuyper.