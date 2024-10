Analisten scherp over tactische fout met Doku: "Dit is het schoolvoorbeeld van hoe het niet moet"

De Rode Duivels beleefden een moeilijke eerste helft in hun vriendschappelijke wedstrijd tegen Italië, maar kwamen toch terug van een 2-0 achterstand.

Coach Domenico Tedesco koos voor een tactische opstelling waarbij Jeremy Doku als rechterwingback moest spelen, wat dramatisch uitpakte. Zowel analisten als fans zagen hoe de vleugelaanvaller het zwaar had tegen de Italiaanse flankspeler Federico Dimarco.

In de openingsfase van de wedstrijd werd al snel duidelijk dat Doku het moeilijk had om zijn verdedigende taken te vervullen. Bij beide Italiaanse doelpunten kon hij de Italianen niet volgen. Analist Frank Boeckx was in de VTM-studio scherp in zijn oordeel. "Dit is het schoolvoorbeeld van hoe een aanvaller niet goed verdedigt."

Volgens de analist kon Doku zijn kwaliteiten niet optimaal benutten en bracht daardoor weinig dreiging naar voren. Het tactische plan van Tedesco werkte hierdoor niet zoals gehoopt.

Ook Marc Degryse deelde dezelfde kritiek. Volgens hem moet de snelle flankspeler ingezet worden om de tegenstanders onder druk te zetten, niet om verdedigende taken uit te voeren.

De tweede helft verliep beter voor de Rode Duivels, maar de eerste helft van de wedstrijd liet zien hoe kwetsbaar de ploeg was. Het is duidelijk dat Tedesco zijn aanpak zal moeten herzien als België sterker wil presteren tegen Frankrijk.