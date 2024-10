Marc Degryse uit nog luidere kritiek op Domenico Tedesco: "Dat is eigenlijk het ergste"

Domenico Tedesco kwam na de wedstrijd met de nodige uitleg over zijn tactische keuzes. Toch lijkt hij niet te beseffen waar het echt om gaat.

Jan Mulder, Marc Degryse en Frank Boeckx snapten het tactische plan van Domenico Tedesco andermaal niet. Dat verklaarden ze na de match bij VTM.

“Hij ziet duidelijk niet dat dit de reden was dat we in die eerste helft achter de feiten hebben aangelopen en we er aanvallend nooit zijn uitgekomen”, zegt Marc Degryse.

“Dat we met Doku onze aanvallende kracht verloren, dat vindt hij blijkbaar niet zo belangrijk”, zo stelt Jan Mulder vast. “Hij moet echt helemaal anders gaan denken. Ik denk dat hij zelfs Lukaku nog op de rechtsachter zou kunnen zetten.”

Ook Frank Boeckx vindt de uitleg van Tedesco niet voldoende, al ergerde de analist aan één iets in het bijzonder bij de bondscoach. “Dat hij niet toegeeft dat hij daar een fout gemaakt heeft, vind ik niet kunnen.”

“Ja, dat is eigenlijk het ergste”, valt Degryse in. “Want hij gaat die fouten blijven maken. Zoals we ook al tijdens het EK zeiden: zet je spelers op hun juiste plaats. En nu doet hij dit weer.”