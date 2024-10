Philippe Albert trekt zijn conclusies: "Tijd om de coach te vervangen"

De Rode Duivels speelden 2-2 gelijk tegen Italië. Die uitslag verbloemt echter de werkelijkheid over de nationale ploeg.

De Rode Duivels kwamen 2-0 op achterstand tegen Italië in de Nations League, maar uiteindelijk redde het rood van Pellegrini het vel van Domenico Tedesco.

Volgens Philippe Albert heeft de bondscoach geen punt gered in deze wedstrijd maar nog maar eens bevestigd wat iedereen al lang door heeft.

“Hij probeerde een hybride systeem op te zetten, maar dat werkte niet. Hij heeft zichzelf in de problemen gebracht. Zijn ideeën werken niet meer op het veld”, klinkt het in La Capitale.

De vijfmansverdediging, met Doku ver weg van het doel van de tegenstander, had geen enkel nut. Albert trekt dan ook de nodige conclusies uit die eerste helft.

“Op basis van wat we in de eerste veertig minuten hebben gezien, is het tijd om de coach te vervangen”, klinkt het heel erg duidelijk bij de analist.

“Eerlijk gezegd, als ik alle macht had, had ik Tedesco vlak na het EK weggestuurd. Het was al onlogisch om zijn contract te verlengen voor het toernooi in Duitsland. Vandaag denk ik dat we de afgelopen maanden een stap achteruit hebben gezet.”