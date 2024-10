Leandro Trossard heeft opmerkelijke verklaring voor perfect uitgevoerde stilstaande fase waaruit hij scoorde

Leandro Trossard was niet blind voor wat er in de eerste helft gebeurde. De Rode Duivels waren nergens en werden overlopen door Italië. Tot... die rode kaart en de vrije trap die er uit voortvloeide.

Pellegrini was de schlemiel van dienst die de Belgen er bovenop hielp. Al had Trossard daar ook iets mee te maken. "Ja, we hebben veel getraind op stilstaande fases, maar niet op die", liet hij verrassend optekenen. "Het was een beslissing van ons drie."

Die drie waren Youri Tielemans, Maxim De Cuyper en Trossard zelf. "We hadden het even besproken en zeiden van hem kort te geven en de bal af te leggen voor Maxim. Het liep helemaal perfect", grijnsde de man die zelf voor de 2-2 zorgde, weeral na een stilstaande fase. "Mijn doelpunt? We hebben op corners getraind, met het doel om te ruiken waar de bal gaat vallen en ik anticipeerde goed."

Het deed die eerste 40 minuten echter niet vergeten. "Dat was inderdaad helemaal niet goed hé... Zo gemakkelijk dat die 1-0 valt... Dan weet je dat je het moeilijk gaat krijgen tegen een ploeg als Italië. De fout lag echter niet alleen bij de verdediging. Vooraan hebben we ook niet genoeg druk gezet."

De rode kaart van Pellegrini deed heel de macht kantelen. "Daarna hebben we goed gereageerd. Dat ik de 2-0 vergeet? Daar wil ik niet over babbelen. We moeten uit het positieve leren. Als je alleen op het negatieve focust, dat is ook niet goed."

In de tweede helft hadden de Duivels duidelijk overwicht tegen tien man. “Al bij al hebben we goed gevoetbald nadien, hebben we de ruimtes gezocht en kansen gekregen. De reactie was er. Het is ook niet te onderschatten, hé: tegen tien man is het soms nog moeilijker. Chapeau dus aan de jongens om er nog 2-2 van te maken."