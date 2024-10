Drama dreigt als er maandag niet gewonnen wordt van Frankrijk en Tedesco lijkt het niet te beseffen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De bondscoach kan de Nations League nog zoveel als veredelde oefenmatch willen zien als hij wil, toch zal hij moeten oppassen. Een degradatie dreigt, al hebben de Rode Duivels nog alles in handen. Een verlies tegen Frankrijk is ten alle koste te vermijden.

België loopt het risico om uit de A-groep van de Nations League te zakken als ze maandag ook verliezen van Frankrijk. Daarna volgen nog matchen tegen Italië thuis en Israël in Budapest. Maar als Frankrijk nu ook thuis van de Rode Duivels wint, komen ze op 9 punten. Als Italië wint thuis wint van Israël komt het op 10 punten. België staat dan op 4 en met nog twee wedstrijden te gaan is de derde plaats dan amper nog te vermijden.

Het toernooi, dat jaren geleden werd ingevoerd om betekenisloze oefenwedstrijden te vervangen, biedt de kans om tegen toplanden te spelen, maar nu lijkt het erop dat de Rode Duivels deze kans dreigen te missen.

Domenico Tedesco lijkt de belangrijkheid van die wedstrijden te onderschatten door te experimenteren met nieuwe spelers in plaats van zijn sterkste elftal op te stellen. Of met nieuwe systemen die een vrij groot risico inhouden, zoals we tegen Italië zagen.

De afgelopen jaren hebben de Rode Duivels vaak geklaagd over het gebrek aan topwedstrijden in aanloop naar grote toernooien. Nu ze de kans hebben om zich te meten met landen als Frankrijk en Italië, zou de focus moeten liggen op het neerzetten van de beste prestaties.

Afwezigheid De Bruyne en Lukaku groot manco

Toch kiest Tedesco ervoor om jonge spelers zoals Ngonge en Fofana, die nog niet veel hebben bewezen op clubniveau, op te roepen. De kritiek is toch niet mals voor een coach die na een mislukt EK toch al onder vuur lag. Dat hij De Bruyne en Lukaku niet kan oproepen, is toch een groot manco.

Het gelijkspel tegen Italië brengt België (en Tedesco) in een benarde positie. Om degradatie uit de A-groep te voorkomen, moeten de Rode Duivels absoluut winnen van Frankrijk. Als ze derde eindigen in hun groep, zullen ze barragewedstrijden moeten spelen, wat de kans vergroot om te zakken naar de B-groep van de Nations League.

Dit zou betekenen dat de Duivels opnieuw tegen zwakkere tegenstanders spelen en dat is nu niet meteen de beste voorbereiding op komende toernooien. De sportieve waarde van de Nations League wordt door velen onderschat. De Belgische voetbalbond zou zich bewust moeten zijn van de gevolgen van mogelijke degradatie, zeker nu de druk op de nieuwe technisch directeur toeneemt.

Het risico dat België opnieuw te weinig voorbereid aan grote toernooien begint door gebrek aan sterke tegenstanders, is reëel als er niet gewonnen wordt van Italië en Frankrijk. De onverschilligheid van de overgrote meerderheid van de fans is ook niet meteen een goed teken. Als de bondscoach die Nations League al niet serieus neemt...

Tedesco staat dus voor een cruciale keuze: blijft hij vasthouden aan experimenteren met jonge spelers, of zet hij zijn sterkste elftal in om het behoud van België in de hoogste divisie van de Nations League te waarborgen? Het antwoord op deze vraag zal niet alleen zijn eigen toekomst bepalen, maar ook die van het Belgische voetbal op de lange termijn.