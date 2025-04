Drie ploegen vechten nog voor de titel in de Challenger Pro League: RWDM-coach Yannick Ferrera wil de knop snel omdraaien na nieuwe domper

Het wordt nog héél spannend op de laatste speeldag in de Challenger Pro League. Zowel RWDM als Zulte Waregem konden voor de tweede week op rij niet winnen.

RWDM had tegen Lommel opnieuw de kans om de promotie veilig te stellen, na het puntenverlies tegen Patro Eisden Maasmechelen een week eerder. Maar de Brusselaars verloren met 0-1.

"Voetbal is soms frustrerend", begon coach Yannick Ferrera volgens Sporza. "De beste ploeg wint niet altijd, zoals vandaag. We hadden genoeg situaties om te scoren."

Door de nieuwe nederlaag van RWDM wordt het ongelooflijk spannend op de slotspeeldag. Zulte Waregem verloor met 2-0 van Lokeren-Temse en is dus ook nog niet zeker van de promotie. De twee clubs spelen volgend weekend tegen elkaar.

Maar er moet ook opgepast worden voor RAAL La Louviere, dat nog tegen Lommel speelt. Als zij winnen, promoveren ze sowieso. RWDM-coach Ferrera wil de knop zo snel mogelijk omdraaien.



"We mogen niet meer nadenken over vandaag, maar wel al denken aan Zulte. Dat is onze derde kans en hopelijk kunnen we droom dan waarmaken. We hebben een week de tijd om ons voor te bereiden."