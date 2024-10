Thibaut Courtois verrast met opvallende uitspraken over de Rode Duivels

Thibaut Courtois speelt al langere tijd niet meer bij de Rode Duivels. Hij hoopt toch nog een mooi afscheid te krijgen.

De KBVB heeft in België 40 voetbalterreintjes laten renoveren. Thibaut Courtois was in Bilzen aanwezig voor het inhuldigen van het Belgian Red Court. Dat deed hij samen met voormalig Red Flame Julie Biesmans.

"Toen de voetbalbond mij voorstelde om ambassadeur te worden, vond ik het meteen een goed idee", begon Courtois bij Het Laatste Nieuws. "Vroeger voetbalden wij hier ook op dit veldje, na school of tijdens de vakanties. Het is belangrijk dat jonge kinderen hiervan kunnen blijven genieten. Hier worden veel fundamenten gelegd op vlak van respect, eerlijk met elkaar zijn en natuurlijk ook het ontdekken van talent."

In Bilzen kreeg hij ook een vraag over de Rode Duivels. Omwille van problemen met bondscoach Tedesco doet hij al langere tijd niet meer mee met de Rode Duivels. Toch hoopt hij nog wel op een "mooi afscheid".

"Natuurlijk mis ik het wel, ik heb altijd graag voor België gespeeld. Maar op dit moment is het een afgesloten hoofdstuk. We zien wel in de toekomst. Ik hoop natuurlijk nog op een mooi afscheid, maar we zullen zien of en wanneer dat mogelijk zal zijn", besluit hij opvallend bij HLN.