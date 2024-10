"Een onbegrijpelijke keuze": Voormalige Rode Duivel is niet mals voor Domenico Tedesco

De Rode Duivels speelden donderdag gelijk tegen Italië in de Nations League. Vooral in het eerste halfuur hadden ze het moeilijk.

Domenico Tedesco had voor de wedstrijd van donderdagavond uitgelegd dat hij de spelers op hun beste positie wilde neerzetten. Het tegenovergestelde gebeurde echter met Jérémy Doku. Waarschijnlijk in de hoop om Charles De Ketelaere dichterbij Loïs Openda te zien, moest de speler van Manchester City vrij diep op rechts spelen.

Nordin Jbari zag nog iets anders: "Gedurende 30 minuten speelde Zeno Debast niet als rechtsback, maar als centrale verdediger. Dat is normaal, dat is zijn natuurlijke positie. Jérémy Doku moest dus verdedigen tegen Federico Di Marco, een van de grootste troeven van Italië. Als je beste speler als rechtsachter eindigt, is er een probleem. Het is een onbegrijpelijke keuze. Op hoog niveau wordt zo'n tactische fout direct afgestraft", verklaarde hij op RTBF.

Volgens de analist kwamen de antwoorden die Tedesco bood veel te laat. "We zagen Zeno Debast terugkeren naar rechts. Jérémy Doku kon dus veel hoger spelen en dat was meteen beter. Maar het is niet goed om tijdens de wedstrijd te moeten reageren op iets wat voor de wedstrijd al had moeten worden voorbereid."

De voormalige Rode Duivel vindt dat onze bondscoach lessen moet trekken: "Domenico Tedesco moet stoppen met experimenteren. Hij moet terug naar de basis. Het is cruciaal, vooral in afwezigheid van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, om je beste speler in de beste positie te zetten."

Zal Tedesco zijn aanpak herzien? Eerste aanwijzingen zullen maandagavond volgen tegen het Franse nationale team. Een wedstrijd die hem nog meer onder druk kan zetten.