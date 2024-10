Radja Nainggolan doet zijn zegje over de vete tussen Courtois en Tedesco

Thibaut Courtois lijkt veel van zijn sympathie verloren door zijn vete met de bondscoach. Radja Nainggolan denkt daar echter anders over.

In augustus van dit jaar maakte Thibaut Courtois bekend dat hij niet meer voor de Rode Duivels wil spelen, zolang Domenico Tedesco bondscoach is.

De kwestie over de aanvoerdersband ligt aan de basis van de hele vete tussen de doelman en de bondscoach. Ik kan daar niks over zeggen, want ik ken de hele dynamiek niet. Wat ge hoort en leest in de kranten is nooit de volledige waarheid”, zegt Radja Nainggolan aan Het Nieuwsbald.

Nainggolan weet precies hoe het wereldje in elkaar zit. “De mensen die dingen naar buiten brengen, doen dat nooit zonder reden. De enige twee die het volledige verhaal kennen zijn Tedesco en Courtois zelf. Die twee zouden gewoon aan tafel moeten gaan zitten en alles uitpraten.”

Voor Nainggolan telt op dit moment enkel dat Courtois een goede keeper is. “Eén van de beste ter wereld. En ja, hij zegt zijn gedacht wel eens in de kleedkamer.”

Dat vindt Nainggolan uiteraard heel erg goed, al is er ook een andere kant. “En nee, dat wordt niet altijd door iedereen geapprecieerd. Maar ik heb duizend keer liever zo iemand dan gasten die in de kleedkamer hun mond niet durven opendoen.”