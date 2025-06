LIVE: Rode Duivels blijven maar ontsnappen: gelijkmaker wordt afgekeurd!

28





Doelpunt van Maxim De Cuyper

Daar is het openingsdoelpunt! Lukaku schermt goed af voor doel en trapt op een verdediger. Maxim De Cuyper is goed gevolgd en kan de bal in een leeg doel binnenwerken. Een minuut eerder was het de thuisploeg die twee keer op de paal trapte. Een serieuze meevaller...