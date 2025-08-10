Reactie Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen

Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen
Foto: © photonews

Antwerp heeft zijn eerste driepunter van het seizoen kunnen vieren. De Great Old was in het eigen Bosuilstadion sterker dan OH Leuven maar moest wel via de stip voor de twee doelpunten zorgen. Pletinckx zorgde nog even voor spanning maar Adekami maakte het af voor Antwerp.

Makke eerste helft

Na respectievelijk 2/9 en 1/9 gingen zowel Antwerp als OH Leuven op zoek naar een eerste overwinning in het seizoen 25/26. Beide ploegen deden dat met een vijfmansverdediging. Bij Antwerp met nieuwkomer Yuto Tsunashima tussen de lijnen.

OH Leuven wou in de eerste helft vooral een blamage zoals tegen Union vermijden leek het wel. Vorige week stond OHL na 4 minuten al 2-0 achter en verloor het uiteindelijk met 5-0. De organisatie stond er wel bij de bezoekers en dat zorgde voor een enorm moeizame eerste helft.

Want Antwerp had wel zo'n 65% van het balbezit maar vond geen oplossingen of ruimte in het Leuvense blok. De bezoekers waren dan weer niet bij machte om gretig om te schakelen. Toch leverde die moeizame eerste helft een doelpunt op.

Niet toevallig begon alles bij een stilstaande fase voor Antwerp. Pletinckx wou de bal ontzetten met het hoofd maar kopte naast de bal waardoor de bal op zijn arm belandde. Scheidsrechter De Cremer twijfelde niet en dat deed ook Balikwisha niet vanop de stip: 1-0.

 

OHL leek met hernieuwde energie uit de kleedkamer te komen en combineerde zich richting de 16 van Senne Lammens maar de voorzet van Akimoto vond geen ploegmaats in de 16. Het was ook slechts een kleine opflakkering van de bezoekers met een bedrijvige Traoré.

Antwerp nam het overwicht weer over net zoals in de eerste helft was Leysen bedreigen lastig. Ei zo na had het opnieuw via de stip kunnen gebeuren maar het hoofd van Somers zorgde voor voorafgaand buitenspel.

Tweede strafschop zorgt voor verlossing

Het zorgde er evenwel voor dat Antwerp uitdrukkelijker op zoek ging naar de 2-0 en de druk opvoerde rond de 16 van OH Leuven maar de groene gordel wist elke voorzet of elk schot in de 16 met succes af te blocken.

Maar bij een volgende stilstaande fase ging het opnieuw mis voor OH Leuven. Traoré kleedde Somers bijna uit bij een corner waardoor De Cremer voor de derde keer naar de stip wees. Geen Balikwisha of Janssen maar wel Doumbia zette zich achter de bal en zette de elfmeter droogjes om in de bovenhoek.

Wanneer Verstraete ook nog eens stevig in de tackle gaat op Adekami en zijn tweede gele kaart krijgt, lijkt het kalf helemaal verdronken te zijn voor Oud-Heverlee Leuven. En toch... Een paar minuten voor tijd wist Pletinckx zijn hoofd wél goed op een hoekschop te zetten en vloog de bal keurig voorbij Lammens in doel, goed voor de aansluitingstreffer.

Er viel in de blessuretijd echter nog een goal aan de andere kant. Invaller Adekami legde met een prachtig afstandsschot de 3-1 eindstand vast met zijn eerste doelpunt voor Antwerp. 

