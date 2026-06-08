Propere Handen: zoveel geld werd er al 'ingezameld' aan schikkingen

In Operatie Propere Handen zijn we ondertussen al enkele jaren volop aan het wachten op een uiteindelijk proces. Al is de vraag ook steeds meer of dat er ooit gaat komen én wie er zich dan nog precies zal moeten komen verantwoorden.

Een week geleden kwam naar buiten dat ook Ivan Leko zijn deel in de saga rond Operatie Propere Handen heeft kunnen afsluiten met een minnelijke schikking. Hij zorgde er op die manier meteen ook voor dat hij niet meer voor de rechtbank moet verschijnen.

Het gerechtelijk onderzoek in de zaak was in 2022 eigenlijk al afgerond, maar het is onduidelijk wanneer het dossier voor de rechtbank kan komen. Volgens De Tijd heeft het openbaar ministerie recentelijk wel de doorverwijzing van zowat de helft van de 56 overgebleven verdachten naar de correctionele rechtbank gevraagd.

Ivan Leko maakt overeenkomst en zal niet meer vervolgd worden in Operatie Propere Handen

Na onder meer Bart Verhaeghe, ex-Club-CEO Vincent Mannaert, Michel Louwagie (voormalig technisch directeur bij AA Gent) en Peter Maes (voormalig trainer van Lokeren en Genk) heeft dus ook Ivan Leko een schikking getroffen zo blijkt.

Volgens informatie van de VRT is het wel geen 'vers nieuws', want zij melden dat de schikking enkele jaren geleden al gebeurd toen hij als coach aan de slag wilde gaan bij een buitenlandse club. Nu is het nieuws echter pas naar buiten gekomen.

Al meer dan anderhalf miljoen euro aan schikkingen in Operatie Propere Handen

De oorspronkelijke vordering had betrekking op 57 verdachten. Intussen werden in 22 dossiers schikkingen afgesloten. Zo werd al meer dan 1,6 miljoen euro betaald aan geldboetes, verbeurdverklaringen en achterstallige belastingen. Dat weet alvast Het Nieuwsblad te melden.



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Twee verdachten zijn inmiddels overleden. Voor 33 verdachten loopt de procedure nog. Verschillende mensen hebben besloten dat ze geen schikking willen. Zij blijven op die manier wachten op het proces om hun onschuld daar te kunnen aantonen. De zaak staat in ieder geval nog niet op de rol.