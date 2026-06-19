Zware straf voor Anderlecht na rellen tijdens bekerfinale

Anderlecht heeft een stevige sanctie gekregen na de incidenten tijdens de Belgische bekerfinale. De Brusselaars moeten het volgend seizoen in alle uitduels tegen Union stellen zonder hun eigen supporters.

Disciplinaire hamer valt

De tuchtcommissie voor het profvoetbal van de Belgische voetbalbond heeft Anderlecht zwaar aangepakt na de ongeregeldheden rond de finale van de Croky Cup tegen Union SG. De club mag komend seizoen geen supporters meenemen naar alle uitwedstrijden tegen de stadsrivaal, ongeacht of het om competitie-, beker- of oefenduels gaat.

Daarnaast kreeg paars-wit een boete van 8.000 euro opgelegd. Volgens de tuchtcommissie is de straf een rechtstreeks gevolg van de incidenten die zich na de bekerfinale afspeelden.

Forse schade aan Koning Boudewijnstadion

De problemen beperkten zich niet tot rellen tussen supporters. De Stad Brussel stelde na afloop aanzienlijke schade vast in het Koning Boudewijnstadion. Volgens de eerste vaststellingen waren er vernielde zitjes, beschadigde infrastructuur en zelfs brandhaarden.

De gebeurtenissen zorgden voor heel wat commotie binnen het Belgische voetbal, zeker omdat de bekerfinale traditioneel een van de absolute hoogtepunten van het seizoen is.

Anderlecht kan nog in beroep

De sanctie is voorlopig nog niet definitief. Anderlecht heeft de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de tuchtcommissie. Mocht de club daarvoor kiezen, dan verhuist het dossier naar de disciplinaire raad voor het profvoetbal.



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Dat betekent dat de straf nog aangepast of bevestigd kan worden. Voorlopig moet Anderlecht er echter rekening mee houden dat zijn supporters niet welkom zijn in het Dudenpark tijdens de confrontaties met Union.

Gevoelige tik voor paars-wit

Voor Anderlecht is de sanctie niet alleen financieel, maar ook sportief en emotioneel een tegenvaller. De wedstrijden tegen Union behoren de voorbije seizoenen tot de meest beladen affiches van het Belgische voetbal en de steun van de achterban speelt daarin vaak een belangrijke rol.

Mocht de straf overeind blijven, dan zullen de Brusselaars hun stadsderby's op verplaatsing zonder eigen fans moeten afwerken. Dat zou de rivaliteit tussen beide clubs nog wat extra olie op het vuur kunnen geven en maakt van elke ontmoeting volgend seizoen een nog gevoeliger duel.