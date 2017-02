Op titelkoers; Club Brugge met ware demonstratie voorbij onmondig Essevee

Club Brugge heeft de 28e speeldag op enig mooie wijze geopend. Na een demonstratie van 45 minuten was de tweede helft een maat voor niets. Jelle Vossen scoorde vanop de stip en zorgde zo voor forfaitcijfers, Essevee slikt opnieuw een zure nederlaag bij een club uit de G5.

Overrompeling voor rust: 4-0 bij de koffie

Op reserve naar forfaitcijfers

Jonge verdediging Essevee had het moeilijk, blauw-zwart dartelde

Club opnieuw (even) alleen leider

Club Brugge wilde zijn ongeslagen status in eigen huis graag ook tegen Zulte Waregem behouden, al moest het dat nog steeds zonder Van Rhijn en Poulain doen. Toch had Francky Dury grotere zorgen bij het opstellen van zijn verdediging: Baudry nog met een beetje last op de bank, Lepoint, Derijck en De fauw out.

Met een erg jong en nieuwe verdediging aan de slag gaan op Jan Breydel? Dat is moeilijk. "We hadden ze gewaarschuwd voor de infiltrerende Vormer, we hadden gezegd dat Vanaken en Refaelov bewegende mensen zijn en iedereen weet dat Izquierdo een neus voor goals heeft", aldus assistent-coach Eddy Van Den Berghe bij de rust.

I wear my sunglasses at night

Maar bij de koffie was de match wel al gespeeld. Met dank aan een infiltrerende Vormer, een bewegende Vanaken, een flukse Refaelov en een heerlijke Izquierdo. Puur goud hadden de fans vooraf al laten zien in een tifo en of ze gelijk hebben: Als een echte machine denderde blauw-zwart voorbij Zulte Waregem.

4-0 na 45 minuten, en dan te bedenken dat Sammy Bossut nog met vier goede parades uitpakte in die eerste helft. Een ware overrompeling, waarbij het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 3 uit de competitie wel erg groot uitviel. Gaan de criticasters die vrezen voor een makke titelstrijd met twee ploegen als Gent, Genk en Standard niet in de top-6 raken gelijk krijgen?

"Laat de zon in je hart"

Izquierdo kon na zijn doelpunt zelfs al een zonnebril opzetten, zo makkelijk liep het allemaal. Vormer had er erg snel 1-0 van gemaakt, na een corner was Engels er als de kippen bij om de score te verdubbelen. En toen moest de echte show dus nog beginnen. In drie-vier passen tikte blauw-zwart de bezoekers uit, Izquierdo maakte af.

Nog voor de koffie mocht Vormer zijn tweede van de avond prikken, na een mindere tussenkomst van Bossut. Ach, de doelman van Essevee valt weinig te verwijten. Na de pauze moest hij nog een elfmeter toestaan op Diaby, waardoor Vossen vanop de stip de forfaitcijfers kon vastleggen.

Hoogtepunt van bezoekend oogpunt? De supporters, die na de rust zelfs na de 4-0 bleven positief zingen. "Always look on the bright side of life" en "Laat de zon in je hart." Al scheen de zon - el Corazon - voornamelijk in het gouden hart van de Gouden Schoen en Hans Vanaken, die als hij ruimte krijgt echt wel heerlijk kan ballen. Een mooie gala-avond voor blauw-zwart, Essevee moet aan de bekerfinale gaan denken.