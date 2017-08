Geen Couckenbak, wel billenkoek: 0 op 9 voor blunderend Oostende en nog geen goal gemaakt

Geen goal gemaakt in drie wedstrijden en een 0 op 6. Yves Vanderhaeghe moest dus iets doen. Lombaerts kwam in de plaats van Rozehnal en voorin stond ineens Gohi Bi Cyriac, die de ontgoochelende Akpala kwam vervangen. Zivkovic kreeg op training een trap op de voet en raakte niet klaar.

Blunder op blunder

Allemaal bijzaak, want de mannen in de picture waren Silvio Proto en Zarko Tomasevic. Na twee minuten loste de ervaren Proto onder druk van Ampomah een simpele voorzet en de winger van Waasland-Beveren maakte de makkelijkste goal uit zijn carrière. Blunder nummer 1. We moesten ze wel nummeren, want daarna was het de beurt aan Tomasevic om cadeautjes te gaan uitdelen.

Canesin werd er gewoon moedeloos van.

Wat de Montenegrijn allemaal aan het doen was, weten we niet, maar we vermoeden dat de mosselen zwaar op zijn maag lagen. Een simpel balletje van Capon liet hij rollen en daarna gleed hij knullig uit. Voor Gano was het een koud kunstje om de 0-2 in doel te leggen. Blunder 2. En Tomasevic en ook Lombaerts hadden dan nog geluk dat Waasland-Beveren in de volgende twee fases medelijden kende, want evengoed stonden er drie blunders op hun conto... Dramatisch was het te noemen!

Morioka, niets verkeerd zien doen

Oostende maakte het allemaal veel te gecompliceerd. Ze namen het commando over - ook omdat Waasland-Beveren vanuit een zetel kon voetballen - maar niemand durfde zijn verantwoordelijkheid opnemen. De pass te veel, weet u wel. En tegen het blok van de bezoekers was dat niet meteen de juiste keuze.

Vanderhaeghe zal de druk toch wel beginnen voelen.

Net voor rusten werd het zelfs nog erger toen Morioka vrij de voorzet richting de boomlange Gano mocht trappen: 0-3. Als je zo verdedigt... Het weinige vertrouwen dat er bij Oostende nog aanwezig was, werd door Waasland-Beveren simpelweg vergruisd. En ja, Yves Vanderhaeghe zal de druk ook wel al voelen.

Maar ook alle credits aan de ploeg van Philippe Clement. Die spelen voor het eerst sinds hun terugkeer naar eerste klasse attractief en soms zelfs sensationeel voetbal. Clement heeft iets neergezet. En moet natuurlijk zijn bestuur ook danken voor een klasbak als die Ryota Morioka. Misschien hebben we iets gemist, maar we zagen de Japanner werkelijk niets verkeerd doen.

Clement als eerste ontslagen? Volgens ons zit hij wel redelijk stevig in het zadel.

Oostende probeerde in de tweede helft nog alles, maar het centrale duo Camacho-Buatu had alles onder controle. Cyriac kwam er niet aan te pas. Dat Vanderhaeghe hem wisselde voor Akpala beviel het publiek wel niet, die hun ploeg liever met twee spitsen had zien spelen bij een 0-3. Maar goed, het kalf was al lang verdronken. Aan het Zeetje wordt het een moeilijke week...