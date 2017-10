Anderlecht-huurling Kiese Thelin brengt zijn telraam mee naar de Gaverbeek in knotsgekke Essevee - Waasland-Beveren

Knotsgekke avond met zeven doelpunten

Zulte Waregem telkens snel op achtervolgen aangewezen

Thelin bekroont heerlijke avond met vier doelpunten

Zowel Zulte Waregem als Waasland-Beveren konden een driepunter goed gebruiken. De thuisploeg om opnieuw in de top-6 plaats te nemen, de Waaslanders om in het linkerrijtje te ruiken aan datzelfde play-off 1. Philippe Clement moest achterin het nodige bijstuurwerk verrichten door blessures en schorsingen.

Dury koos dan weer voor vijf nieuwe namen in vergelijking met donderdag tegen Vitesse Arnhem. Het is druk voor Essevee met Europees voetbal én midweekvoetbal, dus roteert de coach van Zulte Waregem er dezer tijden op los.

Thelin helemaal los

Aan de drive van de thuisploeg zal het niet gelegen hebben. Aan de supporters overigens ook niet, zij vuurden hun team van begin tot einde aan. In soms moeilijke omstandigheden, want op het veld lukte bijzonder weinig voor de Europees spelende ploeg.

Twee kansen voor Thelin in twintig minuten hadden voor evenveel doelpunten gezorgd. Hamalainen had tussendoor vanop de stip Zulte Waregem even op gelijke hoogte kunnen brengen, in het slot van de eerste helft had ook Waasland-Beveren een elfmeter kunnen krijgen.

Zware uitslag

De koude douche werd pas helemaal een ijsbad meteen na de koffie: wie anders dan Thelin met zijn derde van de avond, wat een topvorm van hem bij de Waaslanders. Dury ging daarna met eerst Kaya en later nog Leya Iseka mee in het team vol gas op zoek naar toch nog minstens een punt.

Nill De Pauw kon ze op hoop doen leven bij de thuisploeg, maar Ampomah kon met dank aan geblunder van doelman Leali de 2-4 tegen de touwen werken. Alles werd uit de kast gehaald, Thelin maakte het feestje voor de bezoekers nog wat groter met zijn vierde - jawel! - van de avond.