Ronduit indrukwekkend eerste halfuur levert Rode Duivels zege op tegen Duitsland, met één absolute uitblinker alweer

Van 1910 geleden dat we nog van Duitsland konden winnen? Wel, dat mag ook naar de prullenbak. In een ronduit indrukwekkend eerste halfuur legden de Rode Duivels de basis van hun winst in Keulen. Kevin De Bruyne was goed voor twee assists en een goal in de 2-3 winst. Dus ja...

Jongens, wat was dit? Dat eerste halfuur moesten we verschillende keren in onze ogen wrijven en we zullen niet alleen geweest zijn. De Rode Duivels speelden Duitsland - die Mannschaft - van het kastje naar de muur. En nee, da's geen overdreven beschrijving.

Goal 72

Na negen (!) minuten stond het al 0-2. De Bruyne, die door het inzetten van Mangala een rijtje hoger mocht spelen, zag na vijf minuten Carrasco wegglippen, vond hem en de Atlético-aanvaller deed de rest. Drie minuten later veroverde Mangala de bal en speelde in één tijd tot bij KDB, die eveneens in één tijd Lukaku vond en ja... 't Is Lukaku hé. 0-2!

© photonews

Goal nummer 72. Lukaku en De Bruyne gaan zo niet snel stoppen hoor. Ze amuseerden zich. Wat heeft Tedesco met deze jongens gedaan? De voet ging niet van het gaspedaal. Er bleef hoge druk gezet worden. De Duitsers vonden geen oplossingen. Het had evengoed al 0-4 kunnen zijn bij de rust, want Lukebakio miste nog alleen voor Ter Stegen en Lukaku trof de deklat met een kopbal.

Spijt

Je denkt dan toch ongewild terug aan het WK in Qatar. Wat als...? De verjonging had sowieso vroeger moeten komen. Mangala - lang onder de radar - en Onana heersten over het middenveld. Duitsland kwam toch nog op 1-2. Lukaku kreeg de bal ongelukkig tegen de hand bij een kopduel. Füllkrug maakte het af.

© photonews

De tweede helft was van veel mindere kwaliteit. België zakte ver terug en dat gaf de Duitsers moed. Ze hadden veel meer balbezit en kwamen ook tot kansen. Werner scoorde zelfs, maar stond in buitenspel. Van de druk die de Duivels in de eerste helft zetten, was er geen sprake meer.

Maar je hebt nog klasse op de bank zitten. De Ketelaere speelde door op Trossard en die vond de inlopende De Bruyne voor de 1-3 en de boeken toe. KDB als Rode Duivel: 26 goals en 48 assists in 98 matchen. Petje meer dan af hoor.

Gnabry bezorgde de Duivels en vooral Saelemaekers nog heel wat problemen vanop links. Hij was er al een paar keer dichtbij geweest en scoorde dan toch nog de 2-3. Maar verder kwamen ze niet meer.