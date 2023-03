Casteels wil ongenaakbare Courtois het vuur aan de schenen leggen en vergeet ook Mignolet niet

Na het afscheid van Simon Mignolet is Koen Casteels een rijtje opgeschoven in de pikorde bij de Rode Duivels. De 30-jarige doelman is nu de doublure van Thibaut Courtois. En die is intussen teruggekeerd naar Madrid. Dus mag Casteels zijn vijfde interland betwisten.

Casteels zit al heel lang bij de Duivels, maar kreeg er amper kansen omdat er twee monumenten voor hem stonden. Nu is er dat maar één meer. "Tja, Thibaut doet het heel goed hé", zei Casteels met een knipoog. "Het is niet nieuw voor mij dat ik daardoor amper speel. Ik kan enkel mijn best doen."

"Ik was ook niet blij dat Mignolet stopte. Jullie journalisten denken dan dat ik meer kansen ga krijgen, maar ik dwing mijn kansen liever zelf af. Ik begrijp Simon wel. Hij had een heel mooie carrière bij de Rode Duivels en nu is het logisch dat hij zich op Club Brugge wil focussen."

Met Courtois heeft hij een goeie relatie, maar toch wil hij hem nog het vuur aan de schenen leggen. "Ik wil altijd spelen, maar Thibaut verdient respect. Wij moeten het de trainer moeilijk maken. Maar ik kom heel goed met hem overeen. We hebben zelfs nog samen in de klas gezeten."

De doelman van Wolfsburg beseft wel dat de Duitse competitie minder gevolgd wordt dan de Spaanse. "Ja, dat is zo, maar dat ben ik gewend en ik heb me erbij neergelegd. De erkenning die ik in Duitsland krijg is voor mij voldoende."