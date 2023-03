Analisten zeggen allemaal hetzelfde na demonstratie Rode Duivels in Duitsland, Martinez meer dan ooit de gebeten hond

De Rode Duivels wonnen met 2-3 op bezoek bij Duitsland. Dat was al sinds 1910 geleden en dus was er veel lof van de fans. Al is er ook een ferme sneer.

De Rode Duivels die met zwierig voetbal even viervoudig wereldkampioen Duitsland van de mat spelen? Dat hadden we niet meteen verwacht. Maar het gebeurde wel. Ok, het was 'maar' een oefenwedstrijd, maar toch wel tegen de echte A-ploeg van de Duitsers. Te lang met Martinez? En dus waren er heel wat supporters, maar ook analisten en bekende mensen die zich roerden in het debat tijdens en na de wedstrijd. Allemaal waren ze vol lof voor hoe de Duivels speelden, al zagen ze ook meteen wel een ferme kanttekening. Vooral Martinez heeft dus gigantisch gefaald op het voorbije WK….blijkt nu nóg meer! #verjonging @BelRedDevils 🇧🇪#DUIBEL #GERBEL March 28, 2023 Het is en blijft zonde - en nu misschien zelfs nog meer - dat de gouden generatie zolang is blijven plakken aan Roberto Martinez. Dat geven ook onder meer Geert De Vlieger en Aad De Mos duidelijk aan via de sociale media. En ze waren lang niet de enige. Je zou je gouden generatie maar aan Martinez gegeven hebben. 😞 — Seppe Van Acker (@Seppe_VA) March 28, 2023 Met een beetje slechte wil zou je kunnen zeggen dat Roberto één en ander laten liggen heeft. #duibel #gerbel #reddevils — Bart Schols (@bartschols) March 28, 2023 Tedesco de coach van de @BelRedDevils laat zien dat Martinez veel te lang is doorgegaan met die oude garde. België 🇧🇪 wint met 3-2 🇧🇪👍 — Aad de Mos (@aad300) March 28, 2023