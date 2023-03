"Wat een gezeik" en "Dan ga ik wenen": supporters hebben haast allemaal hetzelfde te zeggen over de échte flop van #GERBEL

Alles peis en vree van en voor de Rode Duivels na de 2-3 bij Duitsland? Wel, er was toch ook een puntje van kritiek. In de marge van het verhaal dan toch.

De Rode Duivels speelden weergaloos op bezoek bij Duitsland en wonnen uiteindelijk in Keulen met 2-3 na een heel erg goede eerste helft.

Iedereen was achteraf vol lof voor de keuzes van Tedesco, het vloeiende spel van de Belgen, de zwier van Kevin De Bruyne, ...

Kritiek

Maar er was ook een puntje van kritiek, in de marge van de wedstrijd. Zo werd het commentaar op VTM maar matig geapprecieerd.

Niet enkel door supporters of de broer van Davy De fauw, maar ook door journalisten her en der die toch wel vonden dat op dat gebied er nog wat werk aan de winkel is.

Eindelijk het voetbal dat we willen zien, nu enkel nog die twee commentatoren vervangen en we kunnen terug genieten van de Rode Duivels. — Nico De fauw (@nicodefauw) March 28, 2023

Zouden we Gilles De Bilde niet alsnog kunnen mee transfereren met Martinez? Sjonge, wat een gezeik #rodeduivelszijnterug — Hugocoorevits (@Hugocoorevits) March 28, 2023

Het regende dan ook reacties op de sociale media tijdens en na de wedstrijd. Er werd ook al meteen gevraagd of VTM de rechten op het EK 2024 heeft.

Aan de commentaar te horen vraagt een mens zich af waarom Gilles De Bilde niet wordt opgeroepen. #gerbel #duibel pic.twitter.com/K89qJCtIKY March 28, 2023

Enige negatieve punt na gisteravond is Gilles De Bilde die 90 minuten lang de indruk gaf dat we 0-3 achter stonden tegen Kazakhstan.



Gast, we staan met een nieuwe jonge ploeg voor in Duitsland, mag er wat enthousiasme zijn? 😬 #duibel — Onno Vandewalle (@OnnoVandewalle) March 29, 2023

Zeg me dat VTM niet de rechten van het EK 2024 heeft gekocht of ik ga wenen 😭 — 🕊️ michelle ginée (@mamiracoli) March 28, 2023

Rode Duivels:

IN: Youri Tielemans, Jeremy Doku

OUT: Thomas Meunier, Gilles De Bilde — Ket 💜 (@rscafrns) March 28, 2023

Het enigste jammere aan eerste 12 minuten... De Bilde! Wat werkt die gast op mijn systeem zeg. 🤮 #duibel — Bart 🏆🏆🏆 (@Bart26327598) March 28, 2023

Het grootste minpunt vandaag?



Gilles De Bilde.



Eens te meer.#GERBEL #DUIBEL — wjindemans (@wjindemans) March 28, 2023

Al zijn er ook nog (weinig) fans van Gilles De Bilde: